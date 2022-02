Patar et Aubier, parrains de la première édition de la Fête du Court Métrage

Vincent Patar et Stéphane Aubier, légendes vivantes du cinéma belge d’animation, parraineront cette première édition. Le duo, également connu sous le pseudo " Pic Pic ", jouit d’une renommée publique et critique internationale dans le monde de l’animation.

"La Fête du Court Métrage partira cette année à la rencontre des publics dans des lieux variés, insolites, des lieux de culture mais aussi de notre vie quotidienne, aux quatre coins de la Wallonie et de Bruxelles", dévoile la ministre des Médias et de la Culture, Bénédicte Linard. "Elle se déclinera également en télévision et en streaming. Ce sera donc l’occasion rêvée de faire découvrir au plus grand nombre ce format du court métrage et surtout le talent de nos créatrices et créateurs qui, comme les parrains de cette édition Patar et Aubier, font rayonner notre Fédération Wallonie-Bruxelles."

Des projections de courts métrages seront organisées dans les lieux culturels de Fédération Wallonie-Bruxelles : l’appel à la programmation, qui bat actuellement son plein et se clôture le 23 février, est ouvert aux associations, centres culturels, cinémas, bibliothèques, maisons de jeunes, musées, médiathèques, maisons de repos, ciné-clubs universitaires… Tous les lieux de projection, même les plus insolites, peuvent donc participer !

Il y aura également un volet en streaming et en TV, avec 50 courts métrages disponibles gratuitement sur feteducourt.be, célébrant notamment les 50 ans de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il y en aura pour tous les goûts, tous les âges et tous les genres.

La Fête du Court Métrage dont la programmation sera dévoilée début mars, remplace "Le Jour le Plus Court", rendez-vous de la Fédération Wallonie-Bruxelles organisé de 2014 à 2020 et dédié au court métrage. Cette première édition se déroulera du 16 au 22 mars 2022.

