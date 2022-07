Pat Benatar n’interprétera plus "Hit Me With Your Best Shot" en raison des tueries qui explosent en Amérique

La chanteuse américaine a expliqué qu’elle n’interpréterait plus son classique en guise de respect envers les familles qui ont perdu leurs proches dans les nombreuses émeutes et tueries qui ont eu lieu dans son pays ces dernières années.

C’est au magazine USA Today que l’artiste de 69 ans a fait part de la nouvelle : "Je sais que les fans vont râler, mais je ne chanterai plus "Hit Me With Your Best Shot". J’en suis désolée. Par respect pour les familles qui ont tant perdu dans ces tueries, je ne la chanterai plus. Je leur dis : "Si vous voulez écouter le morceau, allez le faire à la maison.""

"Je ne peux chanter ces mots haut et fort tout en souriant. Je ne peux pas. […] C’est ma petite contribution pour protester. Je ne la chanterai pas."

"Hit Me With Your Best Shot" a été écrite par Eddie Schwartz et chantée par Benatar en 1980. La chanson s’est vendue à des millions d’exemplaires, a été certifiée disque d’or et est le premier "top 10" de la chanteuse aux USA.

Elle est souvent diffusée dans des matchs sportifs aux Etats-Unis, et figure aussi dans le film Spring Fever de 1982, dans Rock of Ages (2012) lors d’une scène avec Catherine Zeta-Jones et dans la saison 3 de la série Glee.

Pat Benatar sera intronisée au Rock and Roll Hall of Fame cette année aux côtés de Dolly Parton, Eminem, Lionel Richie et Duran Duran.