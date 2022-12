Pasteur, l'histoire derrière le vaccin contre la rage

Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, l’homme est en passe de pouvoir guérir les grandes maladies… et tout cela repose sur les épaules d’un jeune garçon, Joseph Meister et d’un vieil homme, Louis Pasteur.

1885, à 63 ans, Louis Pasteur est un savant reconnu qui, en découvrant le rôle des microbes, est en passe de révolutionner la conception même des maladies et d’établir les bases de la recherche moderne. Pour la première fois, il s’attaque ouvertement aux maladies humaines, affrontant les foudres des médecins sceptiques et luttant contre la pire des épidémies, celle de la rage.



Alors que les premiers tests sur les chiens sont prometteurs, un jeune Alsacien de 8 ans se présente à lui. Le petit Joseph Meister a été mordu par un chien enragé et demande l’aide de Pasteur.

Pasteur sait qu’il est trop tôt pour tester le vaccin sur l’homme, mais ne peut se résoudre à laisser mourir l’enfant. En cachette, pendant les dix jours du traitement, Pasteur injecte le vaccin à l’enfant.



Au fur et à mesure que les jours passent, Pasteur se remémore les grandes découvertes qui l’ont mené vers ce moment de vérité et se rapproche aussi de ce tout jeune garçon qui, par sa présence innocente, lui ramène en mémoire son drame le plus intime : la perte, par maladie, de trois de ses propres enfants.

Pasteur sait que s’il échoue, il tuera un enfant et qu’il ne se le pardonnera pas. De plus, il jettera à jamais le discrédit sur ses recherches, faisant reculer la médecine de cinquante ans.

La Trois vous propose un docu fiction inédit avec André Marcon (Pasteur), Bruno Todeschini (Dr. Emile Roux), Marie Bunel (Marie Pasteur), ce 13 décembre, sur la Trois et sur Auvio.