Passionnée d’astronomie, Oriane invite Dirk Frimout dans son école à Nil-Saint-Vincent: l’astronaute est venu lui rendre visite

"On espère le refaire, ajoute Anne Pétronin. Il y a déjà eu une élève qui avait voulu inviter Benoît Poelvoorde par exemple, mais malheureusement ça ne s’est pas fait. Et ce qui est gai dans ces exposés, c’est que les enfants apportent du leur. Par exemple, pour Benoît Poelvoorde, l’élève l’avait choisi parce que sa maman avait été figurante dans un de ses films. Une autre a parlé d’Hergé parce que son arrière-grand-père le connaissait. Une petite fille a parlé d’Eddy Merckx parce que son papy courrait dans la même équipe que lui. Donc c’est rattaché à la vie des enfants. Et pour Oriane, c’est fabuleux. A dix ans, être passionnée d’astronomie alors que d’autres sont passionnés par les Youtubeurs ou les Tiktokeurs, c’est génial."

La rencontre aura peut-être permis de semer quelques graines de curiosité et de persévérance. Dirk Frimout a plusieurs fois dit aux enfants qu’ils ne devaient rien lâcher, même si leurs rêves paraissent parfois inaccessibles.