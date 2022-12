Passionné par les histoires de fées, ce Carolo publie pour les enfants un magnifique conte de Noël

On a toujours besoin d’un petit peu de magie dans sa vie. A quelques jours de Noël, vous pourriez vous en offrir une dose supplémentaire en découvrant le conte " Agathe endort le Père Noël ".

D’une centaine de pages, l’ouvrage qui s’adresse aux enfants de 7 à 12 ans explore un univers de la trame d’Harry Potter. Agathe est une charmante petite fée qui, malgré sa maladresse, parvient toujours à se sortir de situations inextricables.

Agathe est née dans l’esprit de Gilles Mandoux. Ce Carolo de 43 ans, installé à Liberchies, a toujours été intéressé par les histoires de fées et de magie. Il y a 2 ans, son emploi d’animateur de Village de Vacances et guide touristique le pousse à devoir s’informer un petit peu plus sur les mystères de Noël. Amoureux des mots, écrivain de poèmes et de livres d’énigme, il se décide à se lancer dans l’écriture d’une histoire pour les enfants.

" Je me suis rappelé d’une idée que j’avais eue petit, je me souvenais que j’avais imaginé que le Père Noël s’endormait sans savoir pourquoi, et après avoir réalisé d’autres projets d’écriture, je me suis dit que j’en profiterais bien pour développer cette histoire et en faire un livre ", explique l’auteur.

En 2018, il commence les premiers chapitres, avant de se retrouver devant la page blanche. " En octobre 2019, je m’y suis remis, j’ai fait quelques ateliers d’écriture et début 2020, j’ai trouvé un éditeur ". Le livre est testé par ses proches et leurs enfants : " ils m’ont dit que c’était une histoire prenante, qu’ils avaient eu envie de la suivre jusqu’au bout et que les personnages étaient attachants. Le fait que mes personnages vivent un parcours initiatique avec beaucoup d’émotion a également beaucoup plu ", ajoute l’auteur belge.

Le pitch devrait convaincre les amateurs d’Harry Potter, sans y trouver plus de similitudes, si ce n’est la fluidité du récit : " Après avoir échoué au sein d’une célèbre école de magie, la jeune Agathe choisit de suivre des cours auprès du célèbre magicien Melchior. Malgré sa maladresse, elle apprend peu à peu à devenir une vraie fée. Un jour, Melchior fait appel à son ami, Noël, pour l’aider. Tout se déroule au mieux, jusqu’à ce qu’Agathe endorme Noël, sans parvenir à le réveiller. Sait-elle seulement que celui qu’elle vient d’ensorceler est, en réalité, le Père Noël ? "

A vous de le découvrir !

Agathe endort le Père Noël est à découvrir aux éditions Vérone et auprès des petites librairies.