Passez une journée en famille ou entre amis à Plopsaland De Panne

Ecoutez le Réveil de Tipik dès lundi et tentez de remporter 4 accès à Plopsaland De Panne pour passer un merveilleux moment en famille ou entre amis.

De 6h à 9h, Gaëtan, Audrey et Kristofer vous offrent l'occasion de vivre des sensations fortes accompagné des personnes que vous aimez à Plopsaland De Panne.

Ca sera l'opportunité de tester leur nouvelle attraction "The Ride to Happiness", le tout premier "extreme spinning coaster" en Europe. Vous serez catapulté à deux reprises à une vitesse d'au moins 90 km/h et serez renversé cinq fois au cours du processus. L'attraction se trouve à 35 mètres au-dessus du sol à son point le plus élevé, d'où vous aurez une vue exceptionnelle sur Plopsaland De Panne !

Pour gagner vos 4 entrées, c'est très simple: écoutez le Réveil de Tipik dès lundi de 6h à 9h.