Passez un week-end de Pâques en quête de chocolats et de bonnes histoires

Festivaleke est un Festival de littérature jeunesse. C’est sa toute première édition et le festival se tient tout au long du mois d’avril dans la commune d’Uccle, dans les différentes bibliothèques, mais aussi à la Ferme rose et au Centre culturel. Le thème de cette année, c’est La Nature en livres.

Au menu : des expositions, des rencontres, des ateliers créatifs, des projections, des spectacles, un concert, etc. en lien avec la nature et tout ce qu’elle a à nous offrir de merveilleux.

Pour ce we de Pâques, il n’y a pas vraiment d’activités, de lectures ou autres mais vous avez accès aux différentes expositions qui ont lieu dans les bibliothèques de la commune et qui proposent les travaux d’illustratrices et auteurs, autrices — les femmes sont largement majoritaires — belges.

L’expo Voyage d’hiver d’ Anne Brouillard est à voir à la Bibliothèque du Centre. C’est une invitation à regarder les paysages depuis la fenêtre d’un train

L’anniversaire d’écureuil de Geneviève Casterman, c’est à la Bibliothèque du Homborch

Loup y es-tu de Françoise Rogier à la Bibliothèque du Phare

Ce qui est très réjouissant, c’est que ces auteurs, autrices et illustratrices participent aussi à des ateliers créatifs et vont donc partager leur savoir-faire avec les enfants. Anne Brouillard, sera le mercredi 12 avril à la Bibliothèque du Centre. Les enfants feront une fresque en lien avec son exposition : immersion garantie dans de beaux paysages ! Françoise Rogier leur apprendra à faire des cartes à gratter, le samedi 22 avril à la Bibliothèque du Phare.

Toutes les infos sur www.festivaleke-uccle.be ou sur le site de la commune www.uccle.be