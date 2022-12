Passez un réveillon de Noël en compagnie de Brigitte Mahaux et de ses invités

Le 24 décembre à partir de 20h, Brigitte Mahaux et Marion Guillemette vous reçoivent chez elles pour ce réveillon de Noël en musiques, en contes et en cadeaux. Des cadeaux immatériels que des personnalités de Musiq3 viendront déposer sous le sapin.

Ce samedi 24 décembre à 20h, Brigitte vous contera les histoires de Michka le petit ours en peluche, de Niels, des scènes de contes issus du Grand Nord comme de l’Europe centrale mettant en valeur la chaleur humaine, dans une illustration sonore réalisée par Marion Guillemette. Les contes s'entremêleront à la musique pour notre plus grand bonheur.

Mais Brigitte Mahaux vous réserve aussi d’autres surprises : certaines personnes ont déposé des cadeaux immatériels sous le pied du sapin. Ces cadeaux sont des coups de cœur musicaux que certains animateurs et personnalités de la chaîne ont souhaité vous partager et que vous aurez l’occasion de découvrir et de déballer tout au long de la soirée.

Une soirée conviviale à vivre au coin de feu, en ce début d’hiver.

Rendez-vous sur Musiq3 le samedi 24 décembre à partir de 20h pour un réveillon de Noël tout en douceur et poésie !