Passez un moment suspendu dans les arbres en mangeant à 5 mètres du sol avec Vagabond’Arbre

Une fois installé, tout est fait pour se sentir aussi stable et confortable que possible. Des plats froids, qu’on aura choisis avant sa venue parmi les propositions du menu, sont montés jusqu’à nous par panier.

L’expérience a évidemment un prix : la location de la table et le concept coûtent 100 euros. Le pack nourriture est de 25 euros par adulte et comprend l’apéro, le plat, le dessert et la boisson. Donc 50 euros par personne si on vient à quatre et 75 si on vient à deux.

La formule est accessible à partir de 7 ans, mais elle dure jusqu’au 31 août donc il ne reste plus beaucoup de temps. En revanche, le site propose de nombreux stages et ateliers pour petits et grands tout au long de l’année.