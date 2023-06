Le Parc Mont Mosan à Huy, ouvre ses portes tous les jours jusqu’au 31 août, de 10h à 19h. Ainsi que les week-ends de septembre et octobre.

C’est le parc idéal pour venir passer une journée en famille ou avec son groupe scolaire. Les enfants peuvent s’amuser en toute sécurité sur la plaine de jeux et les châteaux gonflables.

Ils peuvent découvrir le mini zoo, avec, par exemple, les ouistitis, les suricates, les maras et les wallabies. Le Parc, propose également, un spectacle d’otaries, avec leurs sauts et jeux de ballons, un spectacle de perroquets en liberté et une présentation, avec nourrissage, des phoques et manchots.

Le Parc Mont Mosan, combine : plaine de jeux, animaux, spectacles, dino-land et attractions. NOUVEAUTE pour cet été : l’attraction Pony Adventure, la nouvelle balade à poney … mécanique cette fois !

Une journée est toujours inoubliable, au Parc Mont Mosan !