Passez maître dans l’art de l’origami grâce aux tutos de Jo Nakashima

Des origamis en forme de serpent, de dragon, de canard, de cochon, de chat ou encore de tortue… Passez maître dans cet art grâce aux tutos d’un artiste brésilien extrêmement doué : Jo Nakashima.

Jo Nakashima a lancé sa page Youtube dédiée aux origamis en 2007. A l’époque, il partageait simplement des vidéos pour apprendre à faire des origamis. C’est à partir de 2010 que l’artiste décide de faire des origamis son job principal ! Depuis, Jo ne partage plus que ses propres modèles d’origamis sur ses différents réseaux sociaux, pour nous apprendre à réaliser de superbes créations en papier. Au total, Jo Nakashima a déjà inventé plus de 175 modèles originaux d’origamis : une rose, une tête de mort, un sapin, un écureuil ou encore une licorne… Ses créations sont toutes plus impressionnantes les unes que les autres.

Pour faire la même chose à la maison, rien de plus : il "suffit" de suivre ses vidéos. Pour vous aider, l’artiste s’est filmé en train de plier les origamis, étape par étape, pliage par pliage. Nous avons écrit suffit avec des guillemets car si reproduire les origamis de Jo semble facile, ce ne sera pas toujours le cas ! "Bien que je l’appelle" simplifié ", cela ne signifie pas qu’il est simple : c’est juste plus simple que la version originale, mais en fait c’est quand même un peu complexe" explique Jo au site "This is colossal".

Sur sa page Facebook et Instagram les fans de l’artiste partagent leurs versions des origamis créés par Jo Nakashima, ce qui nous laisse bon espoir d’y arriver à notre tour aussi ! Ils sont effectivement nombreux à reproduire les petits animaux de papier et semblent heureux d’y être arrivés grâce aux tutos de Jo. Et vous, y arriverez-vous ?

Si vous ne le saviez pas, les origamis à base de pliages ont été inventés au Japon tandis que les origamis à base de découpage et de collage nous viennent de Chine.

