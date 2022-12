Passez le réveillon de la Saint-Sylvestre avec Musiq3

Ce samedi 31 décembre dès 20h, Vanessa Fantinel, Pierre Solot et d’autres personnalités de la radio vous accompagnent pour ce réveillon du nouvel an, en musiques, en rires et en anecdotes !

Vanessa Fantinel, Pierre Solot, accompagnés de Tania Markovic ainsi que de Cyrielle Cour pour la réalisation reviennent sur l’année 2022 en anecdotes, en musiques et en rires. Ils vous convient à une soirée pleine de légèreté pour cette dernière de l’année 2022. Une programmation musicale variée et appelant à la fête accompagnera la soirée pendant que les animateurs se retrouveront dans le studio autour d’un Jeu de l’Oie customisé par Vanessa Fantinel, où chaque personne présente à table répondra à des questions et autres petits défis dans une ambiance festive.

Certains animateurs qui ne pourront pas se joindre à la soirée vous proposeront de petites capsules temporelles sous forme de chroniques et vous souhaiteront leurs meilleurs vœux !

Le dimanche 1er janvier, Caroline Veyt accompagne votre matinée avec le traditionnel Concert de Nouvel An de l’Orchestre Philharmonique de Vienne en direct dès 11h15, sur Musiq3, La Une ainsi qu’Auvio.