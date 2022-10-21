Ночуйте в музеї! | Passez la nuit au musée!

Дві події в Монсі та Брюсселі цими вихідними для допитливих і любителів культури. Анімація та сюрпризи гарантовані, і це безкоштовно для найменших (але не забудьте забронювати!)

Ніч музеїв у Монсі

Цього 21 жовтня ви можете прогулятися містом Монс і відчинити двері 12 культурних місць, доступних з 19:00 до 1:00: БАМ, музей Дуду, Salle Saint-Georges, la Beffroi, колишні бійні, Mons Memorial Museum, відвідайте Mons (де на вечір розміщено Будинок Ван Гога), Mundaneum, Maison Losseau, MUMONS і Grand-Place.

Окрім знайомства з цими різноманітними культурними місцями, організатори запланували програму з шоу, тематичними майстер-класами, кінотеатром, випробуванням курантів наосліп... І навіть змаганням з чищення картоплі!

Коли ? П’ятниця, 21 жовтня з 19:00 до 01:00.

Де? 10 локацій в центрі міста

Скільки це коштує ? Безкоштовно для дітей до 12 років. 4 євро дорослі (у попередньому продажу, інакше 6)

Інформація: потрібне бронювання на сайті visitMons на Гран-Плас або онлайн. – Веб-сайт – Facebook