Ночуйте в музеї! | Passez la nuit au musée!

Passez la nuit au musée !

Deux événements à Mons et à Bruxelles ce week-end pour les curieux ou les amateurs de culture. Animation et surprises garanties, et c’est gratuit pour les petits (mais pensez à réserver !)

La Nuit des Musées à Mons

Ce 21 octobre, vous pourrez déambuler dans la ville de Mons et pousser les portes de 12 lieux culturels accessibles de 19h00 à 1h00 du matin : Le BAM, le Musée du Doudou, la Salle Saint-Georges, la Beffroi, l’Artothèque, les Anciens Abattoirs, le Mons Memorial Museum, visitMons (qui accueille la Maison Van Gogh le temps d’une soirée), Le Mundaneum, la Maison Losseau, le MUMONS et la Grand-Place.

En plus de découvrir ces différents lieux culturels, les organisateurs ont prévu un programme ponctué de spectacles, d’ateliers thématiques, de cinéma, un blind-test de carillon… Et même un concours d’épluchage de pommes de terre !

Quand ? Le vendredi 21 octobre de 19h00 à 1h00

Où ? 10 lieux en centre-ville

C’est combien ? Gratuit pour les moins de 12 ans. 4 euros les adultes (en prévente, sinon 6)

Infos : Réservation obligatoire à visitMons situé sur la Grand-Place ou en ligne. – Site web - Facebook