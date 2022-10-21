Passer au contenu
RTBF
Rechercher

Ukraine - Україна

Ночуйте в музеї! | Passez la nuit au musée!

il y a 2 heuresTemps de lecture3 min
Par Charlotte Legrand

Дві події в Монсі та Брюсселі цими вихідними для допитливих і любителів культури. Анімація та сюрпризи гарантовані, і це безкоштовно для найменших (але не забудьте забронювати!)

 

Ніч музеїв у Монсі

Цього 21 жовтня ви можете прогулятися містом Монс і відчинити двері 12 культурних місць, доступних з 19:00 до 1:00: БАМ, музей Дуду, Salle Saint-Georges, la Beffroi, колишні бійні, Mons Memorial Museum, відвідайте Mons (де на вечір розміщено Будинок Ван Гога), Mundaneum, Maison Losseau, MUMONS  і Grand-Place.

Окрім знайомства з цими різноманітними культурними місцями, організатори запланували програму з шоу, тематичними майстер-класами, кінотеатром, випробуванням курантів наосліп... І навіть змаганням з чищення картоплі!

Коли ? П’ятниця, 21 жовтня з 19:00 до 01:00.

Де? 10 локацій в центрі міста

Скільки це коштує ? Безкоштовно для дітей до 12 років. 4 євро дорослі (у попередньому продажу, інакше 6)

Інформація: потрібне бронювання на сайті visitMons на Гран-Плас або онлайн. – Веб-сайт – Facebook

© Tous droits réservés

Брюссель: По дорозі до Музейної нічної лихоманки

Це суботній вечір! Ідеальна нагода відвідати невідомий музей, відвідати ланцюжок із родиною або просто знайти час, щоб поглинути особливу атмосферу, яка панує в культурних місцях, серед ночі!

У виданні беруть участь 34 музеї. Серед них Музей моди та мережива, Музей природничих наук, Музей міста Брюсселя (Maison du Roi), Музей каналізації, GardeRobe MannekenPis або палац Куденберг… Вони запропонують вам незвичайні візити, DJ-сети, майстер-класи, відеомапінг… І багато інших сюрпризів.

Коли ? Субота, 22 жовтня 2022 року, з 19.00 до 01.00.

Де? У 34 музеях Брюсселя

як? За бажанням громадським транспортом! Між різними місцями надаються шатли для людей, які мають квиток

Скільки це коштує ? Безкоштовно для дітей до 12 років. 14 євро дорослі (попередній продаж, інакше 18 євро)

Інформація: Веб-сайт

 

 

© Tous droits réservés
Hidden Raven

Passez la nuit au musée !

Deux événements à Mons et à Bruxelles ce week-end pour les curieux ou les amateurs de culture. Animation et surprises garanties, et c’est gratuit pour les petits (mais pensez à réserver !)

 

La Nuit des Musées à Mons

Ce 21 octobre, vous pourrez déambuler dans la ville de Mons et pousser les portes de 12 lieux culturels accessibles de 19h00 à 1h00 du matin : Le BAM, le Musée du Doudou, la Salle Saint-Georges, la Beffroi, l’Artothèque, les Anciens Abattoirs, le Mons Memorial Museum, visitMons (qui accueille la Maison Van Gogh le temps d’une soirée), Le Mundaneum, la Maison Losseau, le MUMONS et la Grand-Place.

En plus de découvrir ces différents lieux culturels, les organisateurs ont prévu un programme ponctué de spectacles, d’ateliers thématiques, de cinéma, un blind-test de carillon… Et même un concours d’épluchage de pommes de terre !

Quand ? Le vendredi 21 octobre de 19h00 à 1h00

Où ? 10 lieux en centre-ville

C’est combien ? Gratuit pour les moins de 12 ans. 4 euros les adultes (en prévente, sinon 6)

Infos : Réservation obligatoire à visitMons situé sur la Grand-Place ou en ligne. – Site web - Facebook

 

 

 

Belga

Bruxelles : En route pour la Museum Night Fever

C’est ce samedi soir ! L’occasion rêvée de se risquer à l’intérieur d’un musée inconnu, enchaîner les visites en famille ou juste prendre le temps, s’imprégner de l’ambiance si spéciale qui règne dans les lieux culturels, en pleine nuit !

34 musées participent à cette édition. Parmi eux, citons le musée Mode & Dentelle, le musée des Sciences Naturelles, le musée de la Ville de Bruxelles (Maison du Roi), le musée des Egouts, la GardeRobe MannekenPis ou encore le Palais du Coudenberg… Ils vous proposeront des visites insolites, des DJ Set, ateliers, du vidéo mapping… Et plein de surprises encore.

Quand ? Le samedi 22 octobre 2022, de 19 heures à 1h00

Où ? Dans 34 musées bruxellois

Comment ? En transports en commun si vous voulez ! Des navettes sont prévues entre les différents lieux, pour les personnes qui disposent de leur ticket

C’est combien ? Gratuit pour les moins de 12 ans. 14 euros les adultes (en prévente, sinon 18 euros)

Infos : Site web

Articles recommandés pour vous