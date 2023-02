Passez du côté sombre de la force grâce à ces cours de sabre laser

" Pour notre club, le sabre laser est un jeu de combat. Concrètement, il s’agit de travailler un panel d’attaques et de défenses que deux joueurs pourront utiliser afin de toucher leurs opposants lors d’un combat. Ce n’est pas à proprement parlé de l’escrime améliorée, même s’il y a des bases martiales. On retrouve ainsi du kendo, de la canne de combat, un peu d’escrime, quelques sports plutôt inconnus tels que le kali eskrima ou encore le wushu chinois. ", explique Antoine Massart, instructeur et co-créateur de l’Académie du Sabre Laser.

Si les combats au sabre laser proviennent de la licence cinématographique Star Wars, dans le monde réel ils sont nés en Italie. Il y a quelques années, une bande d’amis fan d’arts martiaux ont eu cette idée lumineuse de réaliser des combats réels. Mais détrompez-vous, c’est bel et bien une activité sportive à part entière.

" Le cours se passe en plusieurs étapes, on commence par un échauffement ensuite on propose un rappel des techniques vues au cours précédent, techniques basées sur les arts martiaux que j’ai cités plus tôt. Enfin, on passe à l’apprentissage de nouveaux mouvements et on termine par des duels plus chorégraphiés ", précise Antoine Massart.

Si Maitre Yoda est une inspiration pour certains apprentis, Maitre Massart n’a pas peur de la concurrence et du manque de considération. Son académie vient d’ailleurs d’être reconnue par la Fédération Belge d’Escrime.

Plus d’infos : https://www.sabrelaser.be/activit%C3%A9s/cours