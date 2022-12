Passez de bonnes fêtes sur VivaCité et Viva + : découvrez notre programme

Le 31 décembre, célébrez le réveillon avec l’équipe du 8/9 ! Cyril, Sara De Paduwa et toute la bande vous accompagnent de 20h à minuit. Au programme : rire, chansons, et quiz en tous genres avec Jérôme de Warzée, Fabian Lecastel, Sum, Tamara Payne, Jean-Luc Fonck, Julie Compagnon, Eby Brouzakis, Cathy Immelen, Bruno Tummers, Livia Dushkoff, David Jeanmotte et Kristofer Hedia. Et Julie Nullens, meilleure barmaid de Belgique, vous révélera les secrets de ses meilleurs cocktails avec et sans alcool. Une émission sous le signe de la fête. Et pour suivre, sortez la boule à facettes et dansez au son de DJ sets.

Le 31 décembre de 19h00 à minuit.