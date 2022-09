Passeur et buteur à leur première touche de balle : le but rarissime des joueurs d’OHL

C’est ce que l’on appelle un coaching gagnant ! Ce samedi soir, à l’occasion de la 8e journée de Pro League, Oud Heverlee Louvain, auteur d’un magnifique début de saison, défiait le Sporting de Charleroi à Den Dreef. Une rencontre remportée par les locaux (3-2) grâce à une incroyable inspiration de Marc Brys, l’entraîneur louvaniste.

Alors que le score est d’un but partout à l’heure de jeu, Marc Brys décide d’effectuer un double changement au moment où les Universitaires obtiennent un coup franc bien placé. Holzhauser, doté d’une fantastique patte gauche, monte au jeu et reçoit comme consigne de botter le coup franc. De son côté, Gonzalez remplace Thorsteinsson et prend place dans le petit rectangle adverse. La magie du coaching opère dans la foulée. L’Autrichien délivre un superbe centre et trouve l’Espagnol qui surgit au premier poteau pour placer le cuir au fond des filets.

Si les Carolos parviennent à revenir dans la rencontre grâce à un penalty d’Iliamaharitra, Gonzalez, le nouvel entrant, va signer un doublé et offrir la victoire à OHL.