Passerelles, mur d’escaliers, arrivée en bosse, voici le parcours du championnat du monde à Hoogerheide

Et cela commence dès les premiers mètres. L’asphalte de la Schledeweg s’élève directement avec un pourcentage de 4 à 5%. Rien d’insurmontable mais cela pourrait peser dans les jambes avec la répétition des efforts. Et il ne faut pas perdre de vue que l’arrivée sera jugée dans cette bosse.



On quitte ensuite la route pour rejoindre via une passerelle une première partie dans les champs. Trois lignes droites, deux virages à 180°, un passage par le poste matériel et on se dirige vers un petit bois. Le parcours a été modifié par rapport aux précédentes courses qui ont eu lieu ici. Il est plus direct et donc plus rapide.



On arrive lancé dans le deuxième champs ou les organisateurs ont tracé un serpentin qui retourne vers le paddock. Un triple passage sur une grande passerelle a été dessiné face à la tente VIP.



Il est déjà temps de mettre le cap vers la ligne d’arrivée via une nouvelle bosse agrémentée de deux planches. Mais avant cela, il y a un dernier gros morceau à se farcir. Un enchaînement descente-volée d’escalier-dévers qui ramène au bas de la Scheldeweg. Les 36 marches du stairway to heaven devraient bien faire piquer les cuisses en fin de course. Il faudra garder de la lucidité pour bien négocier le dévers et le virage à 180° qui suit.



Prendre suffisamment de vitesse mais pas trop de risque, ce sera sans doute la clé pour se positionner idéalement pour un sprint final qu’on espère royal. "Cette arrivée est une des plus belles que je connaisse en cyclocross. La route est large, en légère montée (4-5%) et en légère courbe. Si vous virez en tête en bas, vous n’êtes pas sûr du tout de ne pas être remonté. Il faudra placer son démarrage à un bon moment. S’ils se présentent à deux pour le titre ce sera vraiment royal et le plus fort l’emportera. Ça ne sera plus une question d’intelligence ou de placement. Ça sera un pur sprint d’hommes à hommes", analyse Gérard Bulens, notre consultant.