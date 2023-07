Passer vos vacances dans la maison d’un autre vacancier, c’est le principe du home sitting

Holidaysitting met donc en contact des propriétaires et des gardiens. Si vous voulez devenir l’un ou l’autre, il suffit de vous inscrire et de régler la cotisation annuelle de 70 € qui vous donne droit à autant d’annonces que vous voulez. Vous pouvez également être inscrit comme propriétaire et home sitter pour 128 €. Ce tarif inclut l’assurance en cas de dégâts.

Le home sitter (cela peut être une famille) s’engage évidemment à rendre le logement en parfait état et à accomplir certaines tâches, comme s’occuper des animaux de compagnie. C’est d’ailleurs ce qui explique le succès de la formule. Car si l’idée de base était plutôt de rassurer les vacanciers en leur offrant une sorte de garantie contre les effractions, la pratique a évolué vers du gardiennage d’animaux.

Cette évolution ne dérange pas les home sitters qui sont bien entendu au courant de chaque demande. "Ici, je dois m’occuper des plantes et des trois chats", explique le gantois David, qui garde une maison en Brabant Wallon pendant 13 jours. "Je suis un habitué. Cela fait 10 ans que j’effectue du gardiennage. Je cherche toujours des régions que je ne connais pas et je fais cela pendant mes vacances. Ici, les propriétaires m’ont même laissé quelques boissons et de la nourriture. Je suis venu en train, avec mon vélo électrique, et je découvre la région qui est vraiment magnifique. Une fois, je suis même allé dans un vrai château à Malines. Et ça ne me coûte rien, à part la cotisation et le billet de train."