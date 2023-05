Passer ses vacances derrière les écrans ?

Si de nombreux parents aimeraient plutôt voir leurs ados profiter du beau temps lorsqu’ils n’ont pas école, les jeunes n’ont pas toujo urs le même plan en tête...

Dans cet épisode spécial de Story Privée, on débat justement, de la place qu’ont les écrans, et plus particulièrement les réseaux sociaux, dans la vie des ados.

Tandis que pour certains, c’est une passion, voire même un besoin, d’autres se posent souvent des questions sur ces plateformes, la place qu’elles peuvent prendre au quotidien et leur impact sur le bien-être mental ou même les relations.

D’ailleurs, Ineza, Sarah et Ioni se font déjà la réflexion sur l’utilisation parfois abusive du téléphone, par leur génération, voire même par les plus petits encore. Un danger pour elles, car les complexes, ou carrément, les arnaques, arrivent vite, et...

À cet âge-là, tu es quand même influençable

Entre Instagram, TikTok ou Snapchat, chaque réseau a ses avantages... et ses défauts. Isabella, Azura, Camille et Zoé expliquent notamment que Snapchat, c’est " L’appli " des mecs qui ne veulent pas du sérieux : directement à fuir. Amir, lui, est fan de TikTok, y passe plusieurs heures par jour et amasse même une belle petite communauté qui suit ses lives tous les soirs.

En bref, pour ces ados, pas de réel problème à se passer des réseaux, mais, seulement s’ils ne sont pas les seuls à le faire... et qu’ils y sont obligés. Parce que oui, s'ils ont conscience des effets négatifs liés aux écrans, cela ne veut pas forcément dire qu’ils ont envie d’arrêter de les consommer.

Alors, pour palier à ce manque de digital, autant aborder avec eux d’autres sujets qui stimulent vraiment la génération Z... Et c’est d’ailleurs ce que Story Privée te propose de découvrir, dans sa multitude de formats et contenus centrés exclusivement sur la vie des ados d’aujourd’hui, disponibles à la fois sur TikTok mais aussi désormais sur Auvio !