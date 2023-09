Passer moins de temps sur les réseaux sociaux pour lire plus : un modèle qui séduit de plus en plus les jeunes

Entre la comparaison aux autres, les évènements tragiques qui se déroulent à travers le monde ou la haine en commentaires, les réseaux sociaux ne sont pas toujours l’échappatoire feel good dont on aurait besoin. Pourtant, on a parfois l’impression d’être complètement aspiré par notre petit rectangle lumineux. Pour Thomas, 27 ans, les vacances sont souvent l’occasion de s’essayer à un mode de vie plus lent, qu’il n’arrive pas à maintenir dans sa vie de tous les jours : "Dans le cadre de mon travail c’est impossible de ne pas être sur les réseaux et quand je suis fatigué après une grosse journée, je n’ai pas toujours le courage de lire un livre ou de regarder un documentaire qui m’intéresse donc je vais aller sur les réseaux. En général, ça empire mon sentiment de fatigue et d’aliénation."

Cette frontière floue ente loisir et travail est souvent l’une des raisons qui freinent la déconnexion totale comme partielle, ce que confirme Jeanne, youtubeuse derrière la chaîne de littérature Jeannot se livre. Journaliste de formation, elle parle de livres avec ses 70k abonnés. Dans sa dernière vidéo intitulée "moins de réseaux sociaux plus de livres", Jeanne nous parle de ses trois semaines de détox réseaux sociaux. Finis Insta, Facebook, Linkedin, Tiktok et X (ex-Twitter), elle se retrouve face aux nombreux livres qui amoncellent sa bibliothèque : "J’ai passé 3 semaines à regarder des films et lire des livres, c’était trop bien ! On a toujours peur en se déconnectant des réseaux de manquer quelque chose, d’être à la ramasse, finalement je n’ai pas vraiment eu ce sentiment après trois semaines. Ce que j’ai constaté par contre c’est une amélioration radicale de mon niveau d’attention."

Pour la vidéaste, le problème des réseaux se situe précisément dans l’impact qu’il cause à notre concentration bien mise à mal par notre téléphone : "Quand je lis, et que je suis sur les réseaux sociaux en parallèle, mon attention est beaucoup plus fragmentée. Par exemple, je vais m’arrêter pour poster une story et puis je vais checker mon discord et ainsi de suite et, mis bout à bout, ma lecture sera beaucoup moins efficace que si mon téléphone était loin de moi. Parce que ce sont de petits moments, on ne comprend pas toujours le temps qu’on passe dessus, c’est vraiment chronophage. Parfois, en fin de journée on se rend compte que limite on n’a fait que ça. "

Finalement au bout de trois semaines, la YouTubeuse ressent beaucoup de fierté de cette déconnexion : "J’ai l’impression de l’avoir fait facilement et ça ne m’a pas manqué, par contre j’ai remarqué qu’on retombe très vite dedans. C’est pourquoi maintenant j’essaie de mettre des limites d’heures d’écran mais bon ce n’est pas toujours efficace. Les réseaux sociaux c’est mon travail donc je ne peux pas faire sans, mais je me suis dit que ça me ferait du bien de réitérer ces coupures de temps en temps."

Pour Thomas, les réseaux sociaux seraient responsables d’une nervosité accrue, qu’il constate moins quand il s’en extirpe : "Les réseaux te mangent vraiment le cerveau, tu es passif de ce que tu consommes. Les informations de qualité, pour lesquelles on veut rester, représentent 1% de l’océan de contenu inutile voire toxique qu’on trouve dessus. Au-delà de la culpabilité que je peux ressentir de me nourrir de choses pas intellectuelles, je crois que ce n’est surtout pas sain. Le problème, c’est que ça devient un réflexe, j’y vais sans même m’en rendre compte. Personnellement, je passe le plus de temps sur Twitter (X) mais même quand je supprime l’appli j’ai souvent une raison qui justifie que j’aille voir sur le navigateur. Par exemple, je vais aller voir la compo du Standard mais en fait pendant le match ou après j’ai envie de voir ce qui en a été dit, et ça ne s’arrête jamais. Sans être obsessionnel, c’est une dépendance et j’aimerai bien vivre sans : on ne laisse plus la place au vide, à l’instant présent, et ça rend nerveux."

Le jeune homme voudrait notamment élaborer une routine matinale sans téléphone pour se nourrir autrement : "Les périodes où je me déconnecte je me rends bien compte que je lis plus. Parfois j’ai l’impression que les réseaux m’enlèvent à ce que je devrais faire, parce que si ça n’existait pas ce ne serait pas un effort le matin de me lever en écoutant la radio et de boire le café en lisant le journal, mais comme ça existe ça demande un effort conscient de s’en détourner" et dans le tumulte du quotidien c’est parfois une lourde peine que de bousculer ses habitudes pour se tourner vers un mode de vie plus lent.