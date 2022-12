Passer l’hiver puis reconstruire : le monde au chevet de l’Ukraine ce mardi à Paris

La seconde conférence de Paris concerne le moyen terme et le long terme avec cette question : comment reconstruire l’Ukraine ?

La France se positionne clairement : 500 entreprises françaises seront présentes pour investir dans le pays.

Mais ce qui est également intéressant, quand on parle de reconstruction, c’est d’analyser deux volets :

Quelles sont les entreprises qui investissent et pour en retirer quoi ? Le fameux WHAT’S IN IT FOR ME, qu’est-ce qu’il y a d’intéressant pour moi là-dedans ? C'est la question que doivent se poser toutes les entreprises. On verra ce qu’il en est pendant et après la conférence dans les mois qui suivront.

La deuxième chose à observer, c’est : comment va-t-on reconstruire ? L’objectif affiché est de reconstruire une nouvelle Ukraine. Le principe du "BUILT BACK BETTER". Reconstruire mieux, et ici en l’occurrence, en alliant les enjeux économiques et écologiques. Avec plusieurs volets : infrastructures, santé, énergies, agroalimentaire, les technologies et bien sûr le numérique.