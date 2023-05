Passer de vie à trépas, l'héritage et les hommages côté Rock’n’Roll

Trois petits tours et puis s’en va, c’est dans l’ordre des choses. Et laisser une trace de son passage, servir d’exemple, d’inspiration, de guide pour les suivants, ce n’est pas rien et quand on marque tellement les esprits qu’on nous dédie une chanson, c’est encore mieux.

Certains l’ont fait pour leurs idoles. Graver son nom dans la pierre, dans l’histoire avec un grand H, c’est un combat de toute une vie, et souvent c’est seulement l’arme passée à gauche qu’on réalise à quel point un tel avait de l’importance, de l’influence. Nos rockeurs ne sont pas différents et c’est dans l’absence que le manque se fait ressentir. Rendre hommage en musique, écrire une épitaphe, c’est bien, la chanter c’est mieux, présenter ses condoléances en musique ça c’est classe et puis ça permet de faire l’éloge d’un disparu de manière bien rock’n’roll. Réaliser à quel point la famille, les amis, les musiciens de tous poils ont touché le cœur de nos rockeurs. Bon nombre d’entre eux ont su capturer l’essence de la vie et de l’humanité dans leurs chansons pour leur écrire un adieu afin de perpétuer un héritage musical et célébrer leur travail, qui a enrichi nos vies à jamais et pour toujours. Hommages à un véritable titan de la musique : John Lennon, artiste dont la voix, les paroles et les mélodies ont inspiré des générations de fans. Célébrons sa contribution inestimable à l’histoire.

Avec les The Pretenders, Queen, David Gilmour, Neil Young, Bob Dylan, Elliott Murphy, Rod Stewart, Metallica, U2, The Who, Roger Daltrey, Bruce Springsteen, Don McLean, George Harrison, Paul McCartney, Paul McCartney, Elton John, Bob Dylan, Roxy Music, Alice Cooper, Leonard Cohen, Brian Wilson et Lynyrd Skynyrd