Passé, présent, futur… Voyagez avec ces romans !

Au sommet d’une colline perdue du Wisconsin, se dressent une mystérieuse ferme et son occupant. Mystérieuse car elle n’a pas changé d’un pouce en plus d’un siècle. Tout comme son occupant d’ailleurs. C’est bien simple, Enoch Wallace semble avoir perpétuellement trente ans… Depuis plus de cent. Bien que la chose soit curieuse, ses voisins semblent ne plus s’en soucier depuis longtemps. Enoch Wallace descend chaque matin récupérer son courrier, échange quelques mots avec son ami facteur et ça s’arrête là. Sauf que sous ses apparences vieillottes, la ferme cache un relais de l’espace. Et oui, toutes les races extraterrestres possibles et imaginables transitent par la Terre durant leurs voyages galactiques !