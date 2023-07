Passe-Muraille dévoile son salaire dans Fort Boyard

Pour cette 34ème saison de Fort Boyard, le Père Fouras est toujours accompagné par Passe-Partout et Passe-Muraille.

Passe-Muraille, alias Anthony Laborde, a pris la parole pour le magazine "Sud-Ouest" pour évoquer la place des personnes de petite taille dans le programme diffusé sur Tipik : "Si ces bien-pensants ont réussi à faire virer les tigres (en 2022, ndlr), ils risquent d'avoir la peau des nains. On en rigole entre nous, mais on est un peu inquiets. S'ils nous cachent, on ne sert plus à rien."

Celui qui est le messager du Père Fouras parle de son handicap comme une chance : ""Sans mon handicap, jamais je n'aurais eu cette vie. Il a été ma force, et finalement une chance."

Passe-Muraille indique aussi son salaire dans Fort Boyard, une somme de 300 euros par émission est évoquée : "Oui, on est dans ces eaux-là. Après tout, nous ne sommes que des intermittents du spectacle. Le tournage des neuf émissions ne dure qu’un mois, mais j’en profite pour faire ensuite la tournée des campings et des grandes surfaces de Charente-Maritime. C'est fatigant, mais j'adore ça. Le soir, j'enchaîne avec un spectacle de magie dans ces campings où je dormais avant d'avoir les moyens de louer une maison de vacances pour retrouver ma femme et mon fils."

