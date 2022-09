Passe Montagne : la nature et l'escalade comme guides d'introspection

L’escalade nécessite une concentration absolue. Le risque est réel. Il faut progresser à son rythme, avec tous ses sens en alerte.

Une forme de contemplation active. L’auteure de 'A la verticale de soi' nous partage son rapport au temps et au monde, dans une forme de spiritualité.

"L’escalade me permet de retrouver cette dilatation du temps. Le temps qui s’arrête quand on grimpe. Et la sensation d’être immédiatement là, c’est rare dans nos vies d’être présents à ce que l’on fait. L’instant présent et l’éternité sont assez semblables. Dans nos vies éphémères, fragiles, où l’on ne sait pas de quoi demain sera fait, ces activités, que cela soit de l’art, du jardinage, où en me baladant dans ce bois, me procurent parfois des émotions parfois aussi intenses que si je grimpe un sommet très haut. Je ressens une forme d’éternité. On est nombreux à avoir besoin de se reconnecter à la nature, à la forêt, aux éléments, simplement parce que c’est nous en fait, on est un petit atome au cœur du monde. Les montagnes sont mes cathédrales et mes temples".