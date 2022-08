Passe Montagne : l’exploitation des alpages... au service de la côtelette, une nécessité ?

Les sifflements et les cris de rappel se propagent dans les hauteurs des alpages. Sept cents brebis et moutons parcourent les reliefs, et pour veiller sur le troupeau, sept patous, ces chiens puissants capables d’affronter un loup. En altitude, le débat fait rage. Les territoires se partagent entre les bergers et leurs troupeaux, les touristes et le loup. En marge des images de cartes postales pastorales, la biodiversité est piétinée. Pascal Claude et Helena Verrier sont pour Passe Montagne à Saint-Véran dans le département des Hautes-Alpes. Ils accompagnent dans sa journée Jean-Pierre Imbert, berger en alpage depuis 1977.

"Le travail d’un berger, c’est de répartir la nourriture. Les bêtes dorment dans un même secteur. Elles veulent toujours retourner là, alors on gravite, on agrandit le cercle. Il faut faire en sorte de ne pas revenir là où ça a déjà été pâturé. Pour éviter le piétinement".