Passe Montagne : avec le réchauffement climatique, l’espoir des glaciologues fond comme neige au soleil

Son collègue le glaciologue Luc Moreau est venu pour la première fois à l’âge de sept ans en 1970. Une mémoire de l’évolution visuelle de la mer de glace.

" Je me souviens d’un glacier blanc, un glacier qui était crevassé, qui avait beaucoup moins de cailloux parce que le glacier glissait encore à cette époque de 100 mètres par an. Aujourd’hui c’est dix fois moins, ce n’est même pas 10 mètres par an. Ce qui fait que le tapis roulant de glace est recouvert de ces cailloux qu’il n’évacue pas. Suivant la neige qui tombe et la glace qui fond, les recettes et les dépenses comme un compte en banque, le glacier va varier de volume. Donc aujourd’hui les glaciers perdent de la masse, ralentissent, n’évacuent plus les cailloux, se noircissent, et se raccourcissent en longueur. "