Passe le mois de décembre à l’Ancienne Belgique avec Jam !

Ibeyi le 06 décembre

Les deux sœurs sont de retour avec un nouvel album intitulé "Spell 31". Un mélange de soul, RNB et hip-hop qui rend hommage à leurs origines cubaines, c’est ce que l’on découvrira sur scène ce mardi 06 décembre.

Zwangere Guy x Lander Gyselinck le 13 décembre

C’est à un concert sold-out que l’on vous invite. Plus qu’un concert, c’est une rencontre entre le pilier du rap de Bruxelles, Zwangere Guy et le jazz du membre de Stuff, Lander Gyselinck. Ils ont créé ensemble le projet "Pourriture Noble" et c’est notamment ça qu’ils proposeront sur scène. Le duo éphémère sera accompagné en première partie par Stace.

Braindance_2022 le 17 décembre

Braindance, c’est le concept électro avant-gardiste de l’Ancienne Belgique. Une programmation de qualité vous attend toute cette nuit là avec des noms comme Logic1000, Asa Moto, Fatima Yamaha, Haai ou encore Daniel Avery. Ce sont les dernières places pour l’évènement que nous vous offrons.