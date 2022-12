Passé colonial : "Nous devons présenter des excuses pour notre passé colonial", estime le PS qui ne signera pas de "texte au rabais"

Le PS ne veut pas de recommandations au rabais sur le passé colonial de la Belgique, a-t-il fait savoir mercredi au sujet de la proposition du président de la commission parlementaire qui s'est penchée sur cette page de l'Histoire belge, Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen). Pour les socialistes, le texte doit comporter des excuses et un fonds de compensation.

"Cette proposition des écologistes maquille l'échec de la commission et offre une porte de sortie à la droite et aux conservateurs de ce pays qui n'ont pas voulu voter les recommandations proposées", ont déclaré mercredi les députés Christophe Lacroix, Jean-Marc Delizée et Malik Ben Achour.