Passé colonial : les députés de la Vivaldi divisés sur l’opportunité d’excuses et d’indemnisations

Mais à la lumière des échanges de ce lundi, le travail ne sera toutefois guère aisé. Ailes gauche et droite de la majorité Vivaldi ont en effet étalé leurs différences sur la question d’éventuelles excuses officielles de la Belgique, tout comme sur celle de réparations envers ses anciennes colonies (Congo, Rwanda et Burundi).

Si PS et Verts ont défendu l’idée d’excuses et la nécessité de réparations, leurs partenaires de majorité libéraux s’y sont toutefois montrés bien plus réticents. Ainsi, Benoît Piedboeuf (MR) a clairement écarté l’idée de quelconques excuses ou tout déboulonnage de statues évoquant le passé colonial, préférant en rester à l’expression de "regrets" par la Belgique, ce que le roi Philippe a d’ailleurs déjà fait lors d’un récent voyage à Kinshasa.