Passé colonial : le PS veut permettre aux métis d'accéder aux archives coloniales

Le PS a déposé une proposition de loi à la Chambre dont le but est de permettre aux métis issus de la colonisation d'avoir un accès effectif aux archives pour connaître leurs racines et leur histoire familiale.

Aujourd'hui, ces métis n'ont qu'un accès restreint aux archives coloniales. Ils buttent notamment sur l'impossibilité de connaître l'identité de leurs parents sans le consentement de ceux-ci. Or, ce consentement est souvent impossible à obtenir, beaucoup d'entre eux étant décédés ou introuvables. Sans accès à ce lien originel et essentiel, ces métis ne peuvent espérer retrouver leurs frères et soeurs, nièces et neveux et ne peuvent retracer leur histoire familiale, a expliqué le député Malik Ben Achour.

Par une résolution de 2018, la Chambre a reconnu la ségrégation dont ont souffert les métis. En 2019, le Premier ministre Charles Michel a présenté les excuses de la Belgique pour le sort qui leur a été réservé. Entre 14.000 et 20.000 enfants métis nés de l'union entre des hommes blancs en poste au Congo et au Ruanda-Urundi et des mères congolaises, rwandaises ou burundaises ont été enlevés à leur mère et ramenés de force en Belgique.