Passé colonial des Pays-Bas : polémique autour d’une cérémonie marquant le 78e anniversaire de la fin de la Deuxième guerre mondiale

Le 78e anniversaire de la fin de la Deuxième guerre mondiale dans les Indes néerlandaises, l’actuelle Indonésie, est au cœur d’une polémique en raison de la décision de la maire d’Amsterdam de boycotter une cérémonie mardi.

Chaque 15 août, date marquant la capitulation du Japon, précipitée par les bombardements atomiques américains d’Hiroshima et de Nagasaki, les autorités néerlandaises rendent hommage aux victimes de la guerre et de l’occupation japonaise des Indes néerlandaises, notamment des "Jappenkampen" – des camps de concentration japonais où étaient emprisonnées des dizaines de milliers de personnes d’ascendance européenne et eurasienne. Mais la maire d’Amsterdam Femke Halsema a refusé de se rendre à des commémorations sur le Dam, une place importante du centre de la capitale, entendant protester contre la présence de plusieurs intervenants en faveur de la réhabilitation de Raymond Westerling, une figure controversée de l’Armée royale des Indes néerlandaises (KNIL). "Raymond Westerling […] a, entre autres, mené des exécutions massives d’Indonésiens", a déclaré Mme Halsema la semaine dernière dans un communiqué, regrettant "un choix très inapproprié et douloureux".

Contactée par l’AFP, Peggy Stein, l’une des organisatrices de la cérémonie, a qualifié le boycott de la maire d’Amsterdam de "ridicule". Victor Laurentius, un historien cité par l’agence de presse néerlandaise ANP, a quant à lui déclaré que "Westerling est devenu une sorte de tête de Turc", ajoutant que les autorités doivent encore assumer "leurs responsabilités en mentionnant que le commandant de la KNIL a effectué ses tâches au nom du gouvernement néerlandais".