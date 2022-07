Passé colonial de la Belgique : des métis victimes de la ségrégation demandent une loi de réparation à la Chambre

Cette commission a entamé la semaine passée l'un des volets les plus délicats de ses travaux, celui des réparations ou compensations pour le préjudice provoqué par l'administration coloniale du Congo, du Rwanda et du Burundi. Le cas des enfants métis est l'un des plus emblématiques car il illustre la ségrégation entre blancs et noirs qui sous-tendait les rapports au sein des colonies. Pour éviter tout mélange de population qui aurait pu mettre en danger le principe de supériorité des blancs, plusieurs décrets -le dernier en 1952- ont justifié et organisé une politique d'enlèvement de ces enfants à leur mère congolaise pour les confier à des missions religieuses.