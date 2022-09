Passé colonial de la Belgique : cinq députés de la commission spéciale de la Chambre en visite de travail en RDC

Cinq députés membres de la commission spéciale de la Chambre qui se penche sur le passé colonial de la Belgique séjournent depuis mercredi à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo (RDC), pour une visite de travail qui se poursuivra jusque dimanche, a annoncé son président, l'écologiste Wouter De Vriendt. Ils se rendront au Rwanda et au Burundi la semaine prochaine.

"La délégation mènera des consultations avec de nombreux acteurs", a-t-il précisé sur Twitter.

Les députés se sont ainsi entretenu jeudi avec le ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala Pen'Apala, et des parlementaires congolais. Ils doivent également rencontrer des entreprises belges en RDC et ayant des racines remontant au passé colonial (1908-1960), des ONG et des associations de métis ainsi que des acteurs de la coopération belge au développement.

"Une question de respect élémentaire"

"Une visite de travail sur place est une question de respect élémentaire", a souligné Wouter De Vriendt dans une déclaration à l'agence Belga.

"Il est logique que la reconnaissance du passé colonial et la recherche de la relance et de la réconciliation se fassent dans le dialogue avec les pays concernés. Traiter cela uniquement en Belgique témoignerait de paternalisme et nous voulons précisément éviter cela. Un processus d'interaction et de dialogue est crucial et aussi important que le résultat lui-même", a ajouté le député écologiste flamand.