Passe à l’aveugle signée Jonathan Legear et reprise de volée dans la foulée : le but exceptionnel de… Gonzague Vandooren face à Ronaldinho

Oguchi Onyewu, Jonathan Legear et Gonzague Vandooren ont fait honneur à Ronaldinho. Oui, vous avez bien lu ! Ce mercredi soir, la légende brésilienne était présente en Belgique à l’occasion d’un match de gala entre La Gantoise et le Standard.

Aligné avec l’équipe gantoise en première période aux côtés de Nicolas Lombaerts, Danijel Milićević ou encore Khalilou Fadiga, l’ancien Ballon d’Or a assisté à un magnifique but du Standard.

Sur un long ballon de "Gooch", Legaer, qui joue pour l’URSL Visé cette saison, a réalisé une incroyable déviation en un temps et à l’aveugle (s’il vous plaît) pour Vandooren, 43 ans et retraité depuis 2014. Sans se poser de question, l’ancien arrière gauche a déclenché une reprise de volée qui a terminé au fond du but de Frédéric Herpoel (0-2). Samba !

Le Standard s'est finalement imposé 4 buts à 2 avec un doublé de Ronaldinho.