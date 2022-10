Passation de pouvoir entre Ogier et Rovanpera : "Vu son âge, il a le potentiel pour aller chercher beaucoup de titres"

Absent en WRC depuis trois mois, Sébastien Ogier (Toyota) a récolté une belle deuxième position sur le Rallye de Nouvelle-Zélande, 11e manche de la saison. Il s'est incliné face à son équipier Kalle Rovanpera, nouveau champion du monde.

"On peut dire qu’il s’agit d’une passation de pouvoir. C’est bien d’avoir été là aujourd’hui, d’avoir pu vivre ce moment, finalement de l’avoir aidé un peu aussi en finissant deuxième. Je lui transmets le flambeau. C’était écrit d’avance vu qu’on n’était pas inscrit au championnat cette année, on savait que le titre allait partir. C’était juste une question de temps. Il a prouvé une fois de plus qu’il mérite ce titre amplement. Il a livré une course parfaite ce week-end. Une grosse qualité qu’il possède, c’est son sang-froid. On se demande s’il vit quelques émotions. On a l’impression qu’il ne se pose jamais de questions, c’est certainement un atout. J’espère tout de même qu’il ressent des émotions aujourd’hui car c’est un moment unique. J’espère qu’il va en profiter", a indiqué Ogier.