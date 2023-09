Passant le concours pour devenir diplomate, Alice a été éliminée à la suite de son accouchement

En termes d’aménagements proposés face à cette situation, Travaillerpour.be lui a préconisé de passer coûte que coûte l’examen avec son bébé, trois jours après l’accouchement, en lui permettant de l’allaiter… Alice ayant quitté la maternité le 26 juin, elle n’a pas pu participer aux épreuves, et a donc été éliminée.

Lorsqu’elle a expliqué que les aménagements proposés ne convenaient pas, Travaillerpour.be lui a répondu ne pas pouvoir proposer d’autres aménagements, ni changer la date des épreuves : "Cette décision vise à garantir une égalité des chances indéfectible entre tous les candidats et à préserver la confidentialité des épreuves. Il est essentiel de préciser que cette politique est appliquée de manière rigoureuse les principes d’équité et de traitement égalitaire pour tous les candidats, sans distinction de situation personnelle."

Aux Grenades, Etienne Devaux, responsable diversité et inclusion au SPF Stratégie & Appui, dont dépend Travaillerpour.be (l’organisme est chargé du recrutement pour de nombreux emplois dans la fonction publique), indique : "Nous regrettons la situation d’Alice qui est exceptionnelle et non représentative de l’ensemble de nos efforts en faveur de l’égalité de genre, qui est importante pour nous. Cette situation est due au fait que le concours diplomatique prévoit une date unique pour ses épreuves. Légalement, nous devons nous y soumettre et les aménagements que nous pouvons proposer sont limités. Dans d’autres concours, nous essayons au maximum d’être plus flexibles sur les dates. A titre personnel, je pense que le SFP Affaires Étrangères pourrait prévoir plus de souplesse dans l’organisation de ce concours. Il s’agit d’un concours très exigeant, les candidat·es sont testé·es sur de très nombreux sujets, ce qui explique que cela prenne autant de temps, ce qui a posé problème dans cette affaire."

Contacté par Le Soir, le ministère des Affaires étrangères précise qu’il "n’est pas possible d’envisager des trajets individuels pour tous les candidats qui ne peuvent pas participer à ces épreuves, que ce soit en raison de circonstances telles qu’un accouchement, la maladie, un accident, ou un cas de force majeure". Dans une réponse écrite envoyée à Alice qui s’inquiétait des aménagements qui lui étaient proposés, la ministre Hadja Lahbib (MR) lui avait suggéré "de considérer toutes les options possibles pour participer à ce concours ou à un futur concours lorsque les conditions seront plus favorables à la conciliation entre sa vie personnelle et professionnelle."

Cette décision vise à garantir une égalité des chances indéfectible entre tous les candidats

Avant les congés parlementaires, la députée Séverine de Laveleye (Ecolo) a interrogé la secrétaire d’État à l’Égalité des Genres Marie-Colline Leroy (Ecolo) sur ce sujet. Celle-ci a répondu avoir sollicité ses collègues concernées (Petra De Sutter (Groen), ministre de la Fonction Publique, et Hadja Lahbib) pour "aborder la situation problématique en question et envisager ensemble les solutions. […] La situation décrite est en soi interpellante et, de manière générale, il me semble fondamental de permettre les conditions d’une accessibilité optimale aux concours de la fonction publique, pour toutes et tous. La réunion évoquée doit se tenir prochainement."