Passage faiblement pluvieux ce lundi matin avant le retour d’éclaircies

L’après-midi s’annonce lumineux en général avec de belles éclaircies et un temps plus sec, même si quelques gouttes ne sont pas impossibles sous des nuages plus épais. Le vent se renforcera pour atteindre 50 km/h en rafales. Il fera plus doux que ces derniers jours avec des maxima de 2 à 4°C en Ardenne, 5°C dans l’extrême sud du pays, 7 à 8°C de Liège à Mons, 8°C du côté de Bruxelles, 9°C pour la Flandre et jusqu’à 10°C aux environs de Tournai.