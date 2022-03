Passage en code jaune : retour sur les moments forts de deux ans de crise sanitaire en Belgique

Pourtant, à la fin de l’été, les indicateurs repartent à la hausse et la situation se dégrade.

Le 17 novembre 2021 se tient alors un nouveau comité de concertation et de nouvelles mesures sont prises :"Qu’il y ait une déception et une frustration, je le comprends très bien. Nous avons tous espéré que l’automne ait été plus léger et qu’on ait un hiver sans corona", disait alors le Premier ministre Alexander De Croo. Mais les autorités doivent agir pour réduire la pression sur les établissements de soins de santé.

Manifestations contre les mesures

Ces décisions soulèvent la colère d’une partie de la population. Quatre jours plus tard, une manifestation réunit 35.000 personnes à Bruxelles.