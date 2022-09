Passage du primaire au secondaire : comment gérer cette transition ?

Les passages d’un degré́ scolaire à un autre occasionnent des appréhensions et du stress chez la plupart des enfants mais aussi des parents. Voyons comment gérer au mieux cela avec Dr Barbara, pédiatre référent dans l’émission " La Grande Forme ".

La transition du primaire au secondaire est généralement reconnue comme un passage vulnérable car le décalage est plus marqué entre ces deux ordres d’enseignement.

En effet, depuis six ans, ils sont habitués à fonctionner selon des règles et un régime de vie auxquels ils sont bien adaptés. Ils sont sécurisés par leurs enseignants et ont un horaire stable.

Ils ont hâte de quitter l’école primaire pour imiter les grands mais en même temps, ils sont craintifs d’abandonner leur havre sécurisant. Ce passage est d’un brusque changement dans le statut social, et en quelques mois, ils passent d’un statut d’aînés à un statut de cadets.

Le prestige d’être les grands de sixième s’évanouit soudainement dès l’entrée au secondaire. Chez un jeune, c’est la transition qui présente le plus haut risque de difficultés, puisqu’elle arrive au moment même où il vit de gros changements développementaux dus à une autre transition, celle de l’enfance à l’adolescence.

Le passage au secondaire exige qu’il s’adapte aux nouvelles réalités académiques et sociales ainsi qu’aux changements concernant le fonctionnement et les procédures. Changements quant à la pédagogie, à l’évaluation et aux matières enseignées, mais aussi le nouveau réseau d’amis, les nouveaux rapports avec les enseignants, nouvelle école, nouveaux horaires, nouvelles règles de vie…