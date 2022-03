Passage de relais pour la Croix-Rouge dans les communes sinistrées : l’aide urgente laisse la place à une aide structurelle

Une transition est en cours dans l’aide aux sinistrés des inondations. Au cours des derniers jours, la Croix-Rouge a réduit petit à petit son aide alimentaire.

L’aide urgente arrive à son terme et va laisser la place à une aide structurelle à plus long terme. Cette transition est justifiée par des changements dans les besoins des sinistrés. Ils ne seront pas abandonnés mais aidés autrement et, au moins en partie, par d’autres. La Croix-Rouge de Belgique passe le relais aux Maisons Croix-Rouge et à d’autres structures locales.

La distribution gratuite de repas par la Croix-Rouge dans les communes sinistrées de la vallée de la Vesdre s’achève donc et c’est logique pour Justine Denis, la présidente du CPAS de Limbourg : "Nous devons tous reprendre une vie normale, reprendre nos habitudes et le fait d’arrêter les repas, ça permet aux gens de reprendre leur vie à la maison et de se dire : "Ben oui, je dois me refaire à manger.". Et de ne plus dépendre des autres. On n’était plus qu’à 160 repas, c’est déjà pas mal, allez-vous me dire, mais on a fait une enquête et il n’y avait plus que neuf personnes qui disaient qu’elles avaient encore vraiment besoin de repas à domicile. Le CPAS les a pris en charge.".

Au rang des alternatives pour les repas, on notera, par exemple, ceux distribués à Verviers par le Relais Social. A Chaudfontaine, la commune a, elle, décidé de prolonger et d’organiser une distribution de repas jusqu’au 18 avril, dans les deux points d’accueil qui restent ouverts sur son territoire : à l‘église de Vaux-sous-Chèvremont et à Source-O-Rama. On tourne autour des 290 repas par jour et les habitués se réjouissent de cette prolongation : "C’est bien qu’elle continue. Je n’ai plus encore la force mentale et physique de cuisiner.", "La cuisinière est commandée, mais on ne l’a même pas.", "Bien sûr que c’est important parce qu’il y a des gens qui n’ont toujours pas de gaz dans leur cuisine, ni rien, donc ils ne savent pas faire à manger.", "Moi, je n’ai toujours pas de cuisine, je n’ai pas de frigo, je n’ai rien.".

La Croix-Rouge de Belgique va donc être relayée par les équipes locales des Maisons Croix-Rouge. Mais à Limbourg, par exemple, il n’y en a pas. Que va-t-il se passer ? "Le CPAS et la Ville vont reprendre le relais.", répond la présidente du CPAS, Justine Denis, "Donc, comme je vous l’ai dit, tout ce qui alimentaire, c’est le CPAS qui va reprendre en charge et tout ce qui est activités, c’est la Ville avec le service jeunesse, avec la maison des jeunes, avec le plan de cohésion sociale qui vont reprendre tout ça en charge."

Les sinistrés de Limbourg désireux de bénéficier d’une aide de la Croix-Rouge devront donc se tourner vers une antenne d’une commune voisine. La présidente du CPAS précise que ce dernier pourra faire le lien.