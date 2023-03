Passage de magasins sous franchise chez Delhaize : que perdront les employés et quand ?

L’avantage de la CP 202 sur la CP 202.01 n’est pas immédiat et uniforme. Dans certains cas, la CP202.01 garantit une meilleure rémunération. Sur les 12 points de comparaison, le barème prévu par la CP 202 est plus élevé dans cinq cas et plus bas dans sept cas. Mais il ne faut pas oublier que ces salaires ne correspondent pas au même temps de travail. La CP 202 prévoit 35 heures quand la CP 202.01 prévoit une rémunération pour 36,5 heures. Et si on introduit ces temps de prestation dans la pondération (pour arriver à un salaire horaire), la CP 202 offre un meilleur salaire dans 11 des 12 points de comparaison que nous avons testés.

D’autres avantages font encore pencher la balance en faveur de la CP 202. Les employés de cette commission paritaire obtiennent un jour de congé annuel en plus par tranche de 5 ans passés dans l’entreprise (plafonné à 6 jours après 30 ans), ce qui n’existe pas dans la CP 202.01. D’autres avantages et primes sont plus élevés également.

CP 202 CP 202.01 Ecochèques 250€ pour un temps plein 250€ pour un temps plein ou 188€ brut Chèque repas Oui, montant non précisé Oui, montant non précisé Prime de fin d’année 1 mois de salaire brut 1 mois de salaire brut Prime annuelle 5€ par mois presté + 308,10€ 188€ bruts Prime de décembre 148,74€

Pour être complet, ces différences se constatent aussi au niveau du remboursement des frais de déplacement.

Mais le passage d’une commission paritaire à l’autre ne se fait pas pour tout le monde, et du jour au lendemain, car c’est là qu’intervient la CCT 32 bis.