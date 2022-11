Passage de la pluie ce dimanche et temps variable pour la rentrée

Ce dimanche matin, un temps encore sec avant l’arrivée d’une perturbation.

Celle-ci s’enfoncera progressivement vers l’est avec un temps souvent nuageux et quelques pluies, faibles sur le centre du pays et plus marquées en direction de la côte. Des éclaircies sont toujours attendues à l’Est du Sillon Sambre-et-Meuse où les températures sont aussi plus fraîches. Le vent, de secteur sud, souffle plus qu’hier, nous ramenant de la douceur en plaine.

En cours d’après-midi, le temps maussade se généralisera à tout le pays avec des pluies plus marquées près du littoral. Le sud de la province de Liège et de Luxembourg seront plus épargnées. Les températures seront presque sans évolution, on attend entre 7°C et 12°C.

Le ciel devrait se morceler durant la soirée et la nuit, avec des éclaircies sur un axe central du pays.