Passage au "code orange" vendredi 11 février : quelles conséquences pour les secteurs concernés ?

Pour l'HoReCa, le plus grand changement en code "orange" est qu’il n’y a plus d’heure de fermeture imposée. Les restaurants, bars et cafés pourront rester ouverts au-delà de minuit. Le CST reste obligatoire à l'intérieur, il est par contre abandonné pour l'accès aux terrasses et aux espaces extérieurs, sauf pour les évènements d'une capacité de 100 personnes. Côté masque, les clients n'y sont plus soumis, même lors de leurs déplacements au sein de l'établissement. Seuls les membres du personnel continuent de le porter.

"C'est positif pour le secteur. Mais il reste le télétravail qui est nuisible pour l'Horeca." Charles Jandrain, restaurateur à Namur, salue les nouvelles mesures, même si, pour lui, l'impact du code "orange" reste modéré. En effet, les clients restent rarement jusqu'à minuit au restaurant.

Il n'y aura plus de restrictions non plus au niveau de la capacité d'accueil. Fini les tables de six personnes maximum. Cependant, des plafonds restent possibles, si la distance sociale et l'assainissement de l'air ne peuvent être respectés.