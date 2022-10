Перехід на зимовий час | Passage à l'heure d'hiver

Attention les distraits ! Comme chaque dernier week-end d’octobre, on va "passer à l’heure d’hiver" la nuit de samedi à dimanche. Concrètement, à trois heures du matin, les aiguilles des horloges vont reculer d’une heure. Ce qui va permettre de gagner une heure de sommeil… Mais cela aura aussi d’autres conséquences !

Hé oui, le soleil se couchera plus tôt le soir. Et cela ne plait pas à tout le monde. En Belgique, le passage à l’heure d’hiver (et à l’heure d’été en mars…) est d'application depuis 1977. A l'époque, le but était d’économiser de l’énergie, en profitant plus longtemps de la lumière du jour. Depuis lors, ces changements d'heures sont régulièrement décriés. Certains les accusent de perturber les rythmes biologiques. Pour d’autres associations, le fait que le soir "tombe plus rapidement " engendre plus d’accidents, à cette période de l’année. Des piétons et des cyclistes se font surprendre et risquent leur peau en circulant sans protection fluo, en soirée.

En 2018, la Commission européenne a décidé de se pencher sur le sujet, allant même jusqu’à proposer que l’on supprime ces changements d’heure. Globalement, la population semble favorable à ce que l’on arrête de changer les aiguilles des montres, deux fois par an. Mais pour garder quelle heure ? C’est là que les Européens n’ont pas su se mettre d’accord. La décision est revenue aux États eux-mêmes.

Pour l'instant, en Belgique, on maintient le changement d’heure. Certains appareils électroniques s’adapteront automatiquement. Mais ne vous y fiez quand même pas trop, et vérifiez si l’horloge de la salle à manger, votre montre ou le timer du four ont bien suivi le mouvement !