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Ukraine - Україна

Перехід на зимовий час | Passage à l'heure d'hiver

Alarm clocks, close-up
il y a 2 heuresTemps de lecture2 min
Par Catherine Tonero

Будьте обережні! Як і в усі останні вихідні жовтня, в ніч із суботи на неділю ми "переходимо на зимовий час". Конкретно о третій годині ночі стрілки годинника переведуть на годину назад. Це дозволить вам отримати годину сну… Але це матиме й інші наслідки!

Так, до вечора сонце зайде раніше. І це не для всіх. У Бельгії перехід на зимовий час (а також на літній час у березні тощо) діє з 1977 року. Тоді метою було заощадити енергію, використовуючи довший денний час. Відтоді ці зміни часу регулярно засуджувалися. Деякі звинувачують їх у порушенні біологічних ритмів. Для інших асоціацій той факт, що вечір "настає швидше", призводить до більшої кількості аварій у цю пору року.

У 2018 році Європейська комісія вирішила розглянути цю тему, навіть дійшовши так далеко, що запропонувала скасувати ці зміни часу. Загалом населення, здається, виступає за припинення зміни стрілок годинника двічі на рік. Але який час дотримуватися? Ось тут європейці не змогли домовитися. Рішення за самими державами.

Наразі в Бельгії ми підтримуємо переведення часу. Деякі електронні пристрої адаптуються автоматично. Але не надто довіряйте цьому, а перевірте, чи годинник у їдальні, або таймер духовки наслідували цей приклад!

En français

Attention les distraits ! Comme chaque dernier week-end d’octobre, on va "passer à l’heure d’hiver" la nuit de samedi à dimanche. Concrètement, à trois heures du matin, les aiguilles des horloges vont reculer d’une heure. Ce qui va permettre de gagner une heure de sommeil… Mais cela aura aussi d’autres conséquences !

Hé oui, le soleil se couchera plus tôt le soir. Et cela ne plait pas à tout le monde. En Belgique, le passage à l’heure d’hiver (et à l’heure d’été en mars…) est d'application depuis 1977. A l'époque, le but était d’économiser de l’énergie, en profitant plus longtemps de la lumière du jour. Depuis lors, ces changements d'heures sont régulièrement décriés. Certains les accusent de perturber les rythmes biologiques. Pour d’autres associations, le fait que le soir "tombe plus rapidement " engendre plus d’accidents, à cette période de l’année. Des piétons et des cyclistes se font surprendre et risquent leur peau en circulant sans protection fluo, en soirée.

En 2018, la Commission européenne a décidé de se pencher sur le sujet, allant même jusqu’à proposer que l’on supprime ces changements d’heure. Globalement, la population semble favorable à ce que l’on arrête de changer les aiguilles des montres, deux fois par an. Mais pour garder quelle heure ? C’est là que les Européens n’ont pas su se mettre d’accord. La décision est revenue aux États eux-mêmes.

Pour l'instant, en Belgique, on maintient le changement d’heure. Certains appareils électroniques s’adapteront automatiquement. Mais ne vous y fiez quand même pas trop, et vérifiez si l’horloge de la salle à manger, votre montre ou le timer du four ont bien suivi le mouvement !

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