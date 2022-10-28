Перехід на зимовий час | Passage à l'heure d'hiver

Будьте обережні! Як і в усі останні вихідні жовтня, в ніч із суботи на неділю ми "переходимо на зимовий час". Конкретно о третій годині ночі стрілки годинника переведуть на годину назад. Це дозволить вам отримати годину сну… Але це матиме й інші наслідки!

Так, до вечора сонце зайде раніше. І це не для всіх. У Бельгії перехід на зимовий час (а також на літній час у березні тощо) діє з 1977 року. Тоді метою було заощадити енергію, використовуючи довший денний час. Відтоді ці зміни часу регулярно засуджувалися. Деякі звинувачують їх у порушенні біологічних ритмів. Для інших асоціацій той факт, що вечір "настає швидше", призводить до більшої кількості аварій у цю пору року.

У 2018 році Європейська комісія вирішила розглянути цю тему, навіть дійшовши так далеко, що запропонувала скасувати ці зміни часу. Загалом населення, здається, виступає за припинення зміни стрілок годинника двічі на рік. Але який час дотримуватися? Ось тут європейці не змогли домовитися. Рішення за самими державами.

Наразі в Бельгії ми підтримуємо переведення часу. Деякі електронні пристрої адаптуються автоматично. Але не надто довіряйте цьому, а перевірте, чи годинник у їдальні, або таймер духовки наслідували цей приклад!