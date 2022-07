Passage à l’avertissement chaleur orange : l’étonnante modification de l’IRM

Il y a quelques jours, l’Institut a décidé d’adapter les critères vu les fortes chaleurs attendues en début de semaine. Le critère ajouté est le suivant :

"Durant une vague de chaleur, lorsque 3 jours consécutifs atteignent une température maximale moyenne Tmax > = 32 °C, ou lors d’au moins 1 jour avec Tmax > = 35 °C."

Et les 35 °C, nous les atteindront probablement déjà lundi et plus que probablement mardi avec une prévision allant jusqu’à 37 °C à Uccle. Voilà comment et pourquoi l’Institut Royal Météorologique est passé à l’orange afin de nous prévenir de cette chaleur extrême.