"Passage à l’acte" : que se passe-t-il dans le cerveau d’un tueur ?

Découvrez "Passage à l’acte", la nouvelle série documentaire en six épisodes dans laquelle entrez dans la tête d’auteurs d’homicides familiaux. Les faits sont racontés grâce aux récits récoltés par les experts-psy qui les ont examinés. Plongez avec eux dans le parcours de vie de ces hommes et femmes et découvrez comment ils ont pu arriver à commettre l’impensable. Tous les dimanches à 20h30 sur La Trois.