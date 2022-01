Pass vaccinal en France : voici les mesures à respecter pour les Belges dès ce lundi

Le Conseil Constitutionnel Français a validé vendredi le projet de loi instaurant le pass vaccinal dans l’Hexagone. Ce pass vaccinal, qui remplace le pass sanitaire, entrera en vigueur dès ce lundi 24 janvier.

Concrètement, les personnes de plus de 16 ans devront justifier un statut vaccinal complet ou un rétablissement récent de la maladie pour accéder aux activités de loisirs, se rendre dans les restaurants et les bars, assister aux foires ou aux transports routiers interrégionaux. Présenter un test PCR négatif ne suffira plus, sauf pour accéder aux établissements de soins.

Les mineurs de 12 à 15 ans ne sont cependant pas concernés. Ils restent soumis au pass sanitaire et pourront donc présenter un test PCR ou antigénique de moins de 24 heures.

Je désire rentrer sur le territoire Français :

Si votre schéma vaccinal est complet, vous ne devez pas fournir de test PCR pour vous rendre en France.

Un schéma vaccinal est considéré comme complet lorsque :

vous avez reçu une dose du vaccin Janssen/Johnson&Johnson depuis au moins 28 jours.

ou

ou vous avez reçu une seconde dose pour les autres vaccins reconnus par l’Agence Européenne des Médicaments depuis au moins 7 jours ( Pfizer, Moderna, AstraZeneca). Votre pass vaccinal est valable 7 mois. (Attention, ce délai sera réduit à 4 mois à partir du 15 février ).

ou

pour les autres vaccins reconnus par l’Agence Européenne des Médicaments ( (Attention, ce délai sera réduit à ). Vous avez reçu une dose de rappel.

Le pass vaccinal est aussi disponible si vous disposez d’un certificat de rétablissement de la maladie datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Les voyageurs de plus de 12 ans ne disposant pas d’un schéma vaccinal complet ou d’un certificat de rétablissement de la maladie devront présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 24 heures. Vous devrez également remplir une déclaration sur l’honneur attestant que vous n’avez pas de symptôme et que vous n’êtes pas cas contact.

Les enfants de moins de 12 ans sont dispensés de test.

Une fois en France, je désire me rendre dans un café, un restaurant ou assister à un événement :

L’utilisation d’un test PCR ou antigénique n’est valable que pour votre entrée ou sortie sur le territoire.

Si vous désirez vous rendre dans un restaurant, un bar, au théâtre, au cinéma ou dans une foire, seul le certificat de vaccination ou le certificat de rétablissement sera accepté.