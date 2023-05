Pascale Van Damme, "très fière" d’être la première femme présidente de l’Union Belge, dévoile ses priorités

Pascale Van Damme, qui a remplacé Paul Van den Bulck à la tête de l’Union belge de football, devenant la première femme président de l’UB, s’est présentée à la presse ce mercredi à Tubize. Cette haute dirigeante d'un groupe informatique a notamment parlé de son état d’esprit, de son style et a dévoilé ses priorités.

"Je suis très fière et très motivée. Je travaille avec une équipe aussi motivée que moi, avec beaucoup de passion. Je suis fière d’être la première femme présidente de la fédération belge. J’espère que je pourrai inspirer de nombreuses femmes à l’avenir", a-t-elle expliqué au micro de Manuel Jous.

Quelles sont les priorités de la nouvelle présidente de l’Union Belge de football ? "La priorité est l’équipe des Diables Rouges et l’Euro 2024 en Allemagne. L’objectif est de faire de bons résultats avec la nouvelle génération. On veut aussi faire de bons résultats avec les Red Flames à l’Euro 2025, en Suisse. On travaille également très dur avec les Pays-Bas et l’Allemagne afin de pouvoir accueillir la Coupe du Monde féminine en Belgique, en 2027. Enfin, on va travailler sur le plan digital et lutter contre les discriminations".

De par son expérience (Pascale Van Damme est une personnalité qui compte dans le monde de la tech), la nouvelle présidente sait que pour avancer, "il faut travailler en équipe" : "J’aime travailler en équipe. Une personne seule est moins forte qu’une équipe, comme au football. Il faut travailler ensemble".

À la présidence, Van Damme occupera un rôle non exécutif : "Je connais mon rôle. Je m’entends très bien avec Manu Leroy et le comité de direction. Je vais prendre mes responsabilités mais pas dans les opérations".

À noter qu’un audit interne, mené par Sven Jaecques et Benjamin Vasseur pour faire le point sur la gestion future, est en cours. Rien d’anormal pour Van Damme : "Un audit est un processus normal. Toutes les sociétés lancent un audit pour regarder si elles sont encore alignées avec leur stratégie, pour voir ce qu’il faut changer ou améliorer".