Pascale Clark : "Chère Zeinab Jalalian, il vous faut tenir, nous sommes à vos côtés"

Chère Zeinab Jalalian,

Il y a encore quelques jours, jamais je n’avais entendu votre nom. Comment aurais-je pu puisque vous croupissez depuis 16 années, 16 années en prison. Croupir, le terme n’est pas adapté, on y reviendra. Vous êtes la plus ancienne prisonnière politique d’Iran, à dire, c’est effrayant, à vivre, que peut-on seulement en savoir.

Eh bien justement, c’est en prenant connaissance de votre lettre que j’ai eu vent de vous, de votre destin injustement fracassé. Depuis le fin fond de votre cachot, prison de YAZD, au centre de l’Iran, vous avez, comme 4 autres femmes emprisonnées, réussi à faire passer une lettre où vous racontez, le journal Le Monde les a publiées. Chère Zeinab Jalalian, vous êtes née il y a 41 ans à Maku en Iran, commune montagneuse, tout à fait au nord, tout à fait à l’ouest. Origine kurde, tropisme féministe, un mot comme un crachat au pays des mollahs.

Vous aviez 25 ans Zeinab, quand vous avez été arrêtée pour un motif fallacieux, cela va sans dire. Soupçon d’appartenance à une organisation de lutte armée kurde interdite. Arrêtée, inculpée. Parodie de procès, sans défense.

Pardonnez-moi chère Zeinab d’avoir eu un petit rire nerveux devant l’intitulé de votre inculpation : "inimitié contre Dieu." Amplement suffisant pour que vous soyez condamnée à mort. Une peine commuée par la suite en prison à perpétuité, tout votre parcours jour après jour donne du sens et de la résonance à cette seconde peine perpétuelle sans être capitale. Il vous reste une vie, pas pour croupir mais pour résister. Jamais vous n’avez avoué ce qui n’était pas vrai. Et pourtant, ils ont mis le paquet.

Dans votre lettre, vous décrivez les tortures Zeinab, encore et encore infligées, que ceux qui veulent aillent les lire, comment avez-vous fait, comment faites-vous toujours pour supporter ? Les pires sévices et vous avez tenu, corps supplicié, soins médicaux prescrits, même quand les traitements étaient à échanger avec des aveux que les mollahs voulaient télévisés, vous n’avez pas cédé.

Tortures physiques, ça ne suffisait pas, tortures morales, double ration de mal. Vos déplacements incessants d’une prison à l’autre pour vous briser un peu plus, les coups sur les trajets, comme si chacun tenait à mettre la main à la pâte, frapper, humilier une militante féministe kurde, vu d’eux, c’est un festin.

Chère Zeinab Jalalian, je vous imagine dans votre cellule de la prison de Yazd rédigeant cette lettre qui nous a déchirés. Vous écrivez : "C’est douloureux mais ainsi va notre vie." Vous écrivez : "Je n’ai jamais souhaité la mort de mes oppresseurs. J’aimerais que nous luttions ensemble pour les jeter hors de nos terres, pour ne pas avoir honte devant les générations futures." Chère Zeinab, depuis un peu plus d’un an, l’Iran s’est levé. Les murs des mollahs ne sont pas étanches, vous avez su depuis votre cellule ces voiles arrachés, ces têtes nues têtes hautes, ces danses de joie, ce feu réprimé.

Vous aviez appris l’assassinat par la police des mœurs de Mahsa Amini, iranienne d’origine kurde, comme vous. Frappée à mort pour un voile mal porté, pour des cheveux qui dépassaient, sans le savoir, Mahsa a allumé la mèche.

Je sais que vous le savez plus que quiconque, chère Zeinab, mais je me permets de vous le dire : il vous faut tenir, nous sommes à vos côtés. Femme, vie, liberté, le jour viendra où ratatiné, sclérosé, pourri de l’intérieur, ce régime tombera. Et alors là, c’est écrit dans votre lettre : "Derrière ces murs, je vis en attendant le jour où je viendrai vers vous, les bras chargés de fleurs, et je m’inclinerai humblement devant vous, offrant un bouquet de jasmin à vos cœurs généreux."

Chère Zeinab Jalalian, je pense à vous et vous embrasse.

Pascale Clark

